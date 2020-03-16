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Gölbaşı Devlet Hastanesi dezenfekte edildi

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi korona virüs salgınına karşı dezenfekte edildi.

Gölbaşı Devlet Hastanesi dezenfekte edildi

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi korona virüs salgınına karşı dezenfekte edildi.

Devlet Hastanesinde korona virüs salgınına karşı poliklinikler, hasta bekleme salonları, servisler, koridorlar ve merdivenler dezenfekte edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Hastane Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı, "Tüm dünyada salgın oluşturan korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında hastanemizde büyük bir titizlikle dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştır ve buna ilaveten tedbirler alınmıştır, dileğimiz bu salgını zararsız bir şekilde atlatmaktır" dedi.

Gölbaşı Devlet Hastanesi dezenfekte edildi

Gölbaşı Devlet Hastanesi dezenfekte edildi

Kaynak: İHA




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