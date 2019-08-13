Gölbaşı ilçesinde bayramlaşma töreni

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi çay bahçesinde düzenlenen programda Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve STK temsilcileri, halk ile bayramlaştı. Program da konuşan Başkan Yıldırım, herkesin bayramını kutladığını belirterek, bayramların acıların paylaşılarak azaltıldığı, küskünlüklerin, dargınlıkların sona ereceği, barışın, sevginin ve hoşgörünün doruğa çıktığı anlar olduğunu söyledi.

Başkan Yıldırım, "Genciyle yaşlısıyla büyük ailem Gölbaşı'nın bayramını kutluyorum. Tasada, sevinç de hep bir ve beraberiz. Bayramlaşma törenimize katılan tüm aileme teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA