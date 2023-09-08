Gölbaşı’nda açılacak kreşe şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adı verilecek

Gölbaşı Belediyesi, 36-72 ay arası çocuklar için 11 Eylül'de Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi'nde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kreşi açacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Gölbaşı’nda açılacak kreşe şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adı verilecek

Gölbaşı Belediyesi, 36-72 ay arası çocuklar için 11 Eylül'de Prof. Dr. Fuat Sezgin Aile Yaşam Merkezi'nde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kreşi açacak.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi Gölbaşı'nda yaşayacak. 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ön kayıt süreci tamamlanan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kreşi, 11 Eylül de açılacak.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, eğitime her zaman destek verdiklerini belirterek, "Dünyanın en masum sevgisini yüreklerinde barındıran çocuklarımızın eğitim hayatlarına destek olmak, onların mutluluğu ve sağlığı bizim en önemli önceliklerimizden. Bu çerçevede çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Minik evlatlarımız için açtığımız kreşle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunurken, onların ilk adımlarını güven ve sevgi dolu bir çevrede atmalarını sağlayacağız. Aynı zamanda şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı bir kez daha rahmetle anıyor ve onun gibi nesiller yetiştirebilmek için bu adımları atıyoruz. Yeni açılacak kreşimiz ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Gölbaşı’nda açılacak kreşe şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adı verilecek

Gölbaşı’nda açılacak kreşe şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adı verilecek

Gölbaşı’nda açılacak kreşe şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın adı verilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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