Gölbaşı’nda Cumhuriyet Bayramı çelenk sunumu yapıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunumu yapıldı.

Gölbaşı Kaymakamlık bahçesinde yapılan programa Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, ilçe Jandarma Komutanı personel yüzbaşı Erdinç Ağcakoyunlu, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Burada bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından kutlamalar 29 Ekim de ilçe stadyumda yapılacak.

Kaynak: İHA