Gölbaşı’nda gönüllü belediyecilik projesi başladı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, adaylık sürecinde ifade etmiş olduğu "Birlikte Yöneteceğiz" anlayışı ile hazırlanmış olan Gönüllü Belediyecilik Projesini başlattı.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım, 31 Mart seçim öncesinde söylediği "Eğer seçilirsem Gölbaşını Birlikte Yöneteceğiz" sözünden yola çıkarak Gölbaşı Belediyesi Gönüllü Belediyecilik Masasını kurdu.

Gönüllü Belediyecilik Masasının kurulma amacını ise Gölbaşında yaşayanların sağlığı, huzuru ve mutluluğu yolunda içtenlik ve sevgi dolu hizmetler üretmek olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yıldırım, "İlçenin kültür ve sanat yaşamına etkin katkılarda bulunmak. Vatandaşlar arasında çevre bilincini geliştirmek ve koruyucu önlemler almak. Halkımızın daha sağlıklı yaşayabilmesi, sağlık, eğitim ve spor çalışmalarını teşvik etmek. Belediyemiz ve halkımız arasındaki iletişime yardımcı olmak.

Belediye birimleri ile işbirliği yaparak halktan alınan istek, dilek, şikayet gibi konuları doğrudan iletmek. Gölbaşı'nın sosyal yaşamına etkin katkıda bulunmaktır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda bizlerle gönüllü olarak çalışıp şehrimize katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımızı Gölbaşı Belediyesi Gönüllü Belediyecilik Masasına bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA