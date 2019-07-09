Gölbaşı’nda hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kutsal topraklara giden 41 hacı adayı dualarla uğurlandı.

Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uğurlama törenine Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, hacı adayları ve vatandaşlar katıldı. Kutsal topraklara gidecek 41 kişilik kafile için Gölbaşı İlçe Müftülüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törende, hacı adayları otobüse binmeden önce gözyaşları içerisinde yakınlarıyla vedalaştı. Hacı adaylarının yakınlarıyla vedalaşması sırasında yoğunluk yaşandı. Başkan İskender Yıldırım hacı adaylarını uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, "Çıktığınız bu güzel yolculukta dikkat etmeniz gereken çok önemli şeyler var. En önemlisi sabırdır. Orada sürekli dua etmek ve Allah rızası için birbirlerinize sabrı tavsiye etmek. Memleketin birliği, selameti ve çocukların geleceği için yapacağınız dualar da bizlere de dua edin. Sağ salim inşallah burada buluşalım. Hayırlı hizmetler için bize dua edin, oralara da bizden selam götürün. Ben haccınızın mebrur olmasını diliyorum.Güle güle gidin, güle güle gelin" diye konuştu.

Kaynak: İHA