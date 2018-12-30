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Gölbaşı’nda okullar 1 gün tatil edildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Gölbaşı’nda okullar 1 gün tatil edildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde bulunan tüm okullar 31 Aralık Pazartesi Günü tatil olduğu duyuruldu. İlçe genelinde de yoğun kar yağışının devam ettiği belirtiliyor.

Kaynak: İHA

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