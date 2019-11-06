Gölbaşı’nda pazarcı esnafı protestoya devam ediyor

Gölbaşı Belediyesi Meclisinde Seğmenler ve Karşıyaka mahallelerinde kurulan semt pazarlarının günlerinin değiştirilmesi kararına yönelik pazarcı esnafının protestosu devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Meclisinin oy birliği ile aldığı ve Haymana yolunun trafik akışını rahatlatmayı hedefleyen pazar yerlerinin günlerinin değiştirilmesi kararı pazar esnafının tezgâh açmamasına neden oldu. Her hafta Cumartesi Karşıyaka Mahallesi'nde, Çarşamba günü ise Seğmenler Mahallesi'nde kurulan pazarın Haymana yolundaki trafiği rahatlatmak amacıyla günlerinin değiştirilmesi talimatına az sayıda pazar esnafı uydu. Bugün Karşıyaka Mahallesi'nde kurulan pazarda birçok esnafın tezgâh açmayarak protestoya devam ettiği gözlendi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Seğmenler pazar yerinde tezgâh açmayarak kararı protesto eden pazar esnafı, bu hafta da Çarşamba günü Karşıyaka Mahallesi'nde kurulan pazarda tezgâh açmadı. Günleri değiştirilen Seğmenler Mahallesi pazar yeri ise pazarcıların tezgâh açmaması amacıyla Fen İşleri Müdürlüğüne ait kamyonlarla giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Seğmenler pazar yerinin çok dar olduğunu, müşterilerinin Karşıyaka Mahallesi'ndeki pazar yerini istediğini belirten pazarcılar, "Gölbaşı Belediye Meclis kararına uymayı düşünmüyoruz. Seğmenler Mahallesi'ndeki pazarda tezgâh açmayacağız" dediler.

Seğmenler Mahallesi'ndeki pazarın dar olması sebebiyle birçok müşteriden tacize uğradıkları yönünde şikâyet aldıklarını ve Haymana yolu trafiğinin söylendiği kadar pazardan etkilenmediğini belirten pazarcılar, "Hepimizin borcu harcı var, bizim İncek'ten Çankaya'dan gelen müşterilerimiz var. Seğmenler pazar yerine gelmezler. Yetkililerden bu kararlarını bir kez daha gözden geçirmelerini rica ediyoruz. Eski düzenlemenin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde tezgâh açmayacağız" diyerek sitemlerini dile getirdiler.

Kaynak: İHA