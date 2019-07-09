Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Mustafa Meşe idaresindeki 41 EJU 67 plakalı tır, sürücüsünün Balkar Beldesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Mustafa Meşe yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüye 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından hastaneye gitmek istemedi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından tır iş makinesi yardımıyla karayoluna çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA