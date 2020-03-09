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Gölbaşı'nda uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 99 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Gölbaşı'nda uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 99 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişinde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 99 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el konulurken, otomobilde bulunan M.Ö., T.A., B.U. ve H.B.T., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: DHA




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