Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı'ndan Pajulahti Oyunları’nda gümüş madalya
Finlandiya'nın Pajulahti kentinde düzenlenen Pajulahti Oyunları'nda Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.
Finlandiya'nın Pajulahti kentinde düzenlenen Pajulahti Oyunları'nda Golbol Kadın ve Erkek Milli Takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kadın Milli Takımı, finalde rakibi Rusya'ya 4-3 yenilerek gümüş madalya kazandı. Erkek milli takımı ise finalde Finlandiya ile mücadele etti. Rakibine 7-4 kaybeden milliler gümüş madalyanın sahibi oldu.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
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