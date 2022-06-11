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  3. Golcü futbolcu Tolgahan Nurhak trafik kazası geçirdi! Aracı hasar aldı, kendisi yara almadı

Golcü futbolcu Tolgahan Nurhak trafik kazası geçirdi! Aracı hasar aldı, kendisi yara almadı

Transfer döneminin konuşulan isimleri arasında yer alan forvet oyuncusu Tolgahan Nurhak trafik kazası geçirdi. Nurhak, kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken, Nurhak'ın aracında maddi hasar meydana geldi.

Golcü futbolcu Tolgahan Nurhak trafik kazası geçirdi! Aracı hasar aldı, kendisi yara almadı

Alınan bilgilere göre kaza bugün sabah saatlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde Dalaman kesiminde meydana geldi. Saat 10.00 sıralarında futbolcu Tolgahan Nurhak hakimiyetindeki 27 TLG 023 plakalı araç, Nurhak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası bariyerlere çarptı.

Golcü futbolcu Tolgahan Nurhak trafik kazası geçirdi! Aracı hasar aldı, kendisi yara almadı

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yara almayan yıldız futbolcu, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Öte yandan Nurhak'ın aracında büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. 

Golcü futbolcu Tolgahan Nurhak trafik kazası geçirdi! Aracı hasar aldı, kendisi yara almadı

KATAR'A TRANSFER OLDU

Transfer döneminde Süper Lig'in dışında Katar ve Gürcistan ligi takımlarının da transfer listesinde olan yıldız futbolcuyla Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'nin ilgilenmişti. Golcü futbolcu, Katar'da yayın yapan Alkass Sports'un haberine göre bu takımla anlaşma sağladı.

Yıldız futbolcunun transferinin yüzde 90 oranında bittiği, ilerleyen günlerde menajeriyle birlikte Katar'ın yolunu tutacağı öğrenildi. 

Golcü futbolcu Tolgahan Nurhak trafik kazası geçirdi! Aracı hasar aldı, kendisi yara almadı

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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