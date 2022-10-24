Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'a paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi.

Yurt içinden ve yurt dışından ciddi teklifler alan başarılı forvet oyuncusu Tolgahan Nurhak, Gürcistan ekibi Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi.

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Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'a paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi.

Türkiye'de yerli birçok takımın yanı sıra yabancı takımların da transfer listesinde yer alan tecrübeli forvet Tolgahan Nurhak'ın talipleri günden güne artıyor. golcüyle Dinamo Tbilisi’nin ilgilendiği ifade edildi.

Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'ın talipleri artıyor! Katar ve Gürcistan takımlarının radarına girdi

GÜRCİSTAN'A YAKIN OLDUĞU İFADE EDİLDİ

Golcü oyuncuya Tbilisi’de forma giymek istediği, yeni takımına katılmak için gün saydığı öne sürüldü. Yıldız golcünün önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı merak edilirken Dinamo Tblisi’ye yakın olduğu iddia edildi.

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Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'ın talipleri artıyor! Katar ve Gürcistan takımlarının radarına girdi Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'ın talipleri artıyor! Katar ve Gürcistan takımlarının radarına girdi

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