Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'a paylaşılamıyor! Dinamo Tbilisi’nin transfer listesine girdi.

Türkiye'de yerli birçok takımın yanı sıra yabancı takımların da transfer listesinde yer alan tecrübeli forvet Tolgahan Nurhak'ın talipleri günden güne artıyor. golcüyle Dinamo Tbilisi’nin ilgilendiği ifade edildi.
GÜRCİSTAN'A YAKIN OLDUĞU İFADE EDİLDİ
Golcü oyuncuya Tbilisi’de forma giymek istediği, yeni takımına katılmak için gün saydığı öne sürüldü. Yıldız golcünün önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı merak edilirken Dinamo Tblisi’ye yakın olduğu iddia edildi.
Hatayspor'dan forvet transferi için önemli adım! Tolgahan Nurhak, bordo beyazlılara çok yakın