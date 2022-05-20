Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'tan anlamlı hareket! SMA hastası Destan Duru Evren'e şifa oldu: Tedavi ücretinin bir kısmını karşıladı

Türkiye'de yerli birçok takımın yanı sıra yabancı takımların da transfer listesinde yer alan tecrübeli forvet Tolgahan Nurhak'ın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmayı golcü oyuncu herkesin beğenisini kazanan golcü futbolcu, örnek bir harekete imza attı.

TEDAVİ MASRAFININ BİR KISMINI KARŞILADI

Tolgahan Nurhak, tedavi ücretini karşılayamadığı için ABD'ye gidemeyen 2 yaşındaki SMA hastası Destan Duru Evren'e şifa olmak için önemli bir adım attı. Golcü oyuncu, şifa bekleyen minik çocuğun tedavi ücretinin bir kısmını karşıladığını açıkladı.

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VATANDAŞLARI SAĞDUYULU OLMAYA ÇAĞIRDI

Golcü oyuncu bu hareketiyle takdir toplarken durumu kritik olan Destan Duru bebek için vatandaşları sağduyulu olmaya çağırdı.

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