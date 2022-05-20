TikTok fenomeni Mika Raun'dan sonra Taha Duymaz da estetik oldu! Eski halini unutun! "Paranın gücü"ATV Müge Anlı FULL izle bugün 20 Mayıs 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeHaşema ile havuza girilmesini yasaklamıştı! O siteye para cezası verildi!Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'tan anlamlı hareket! SMA hastası Destan Duru Evren'e şifa oldu: Tedavi ücretinin bir kısmını karşıladıAnkara'da uyuşturucu operasyonu! Böbreğini satıp, imalathane kurduGelinim Mutfakta 20 Mayıs 2022 Cuma puan durumu | 20 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Kim elendi?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına karşı çıktı: Terör örgütünün alınmasına biz evet diyemeyizKocaeli'de yürek yakan olay! Annesinin emzirdiği 3 aylık Ömer Asaf bebek hayatını kaybettiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladıTRT 1 Kara Tahta 6. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'tan anlamlı hareket! SMA hastası Destan Duru Evren'e şifa oldu: Tedavi ücretinin bir kısmını karşıladı

Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'tan anlamlı hareket! SMA hastası Destan Duru Evren'e şifa oldu: Tedavi ücretinin bir kısmını karşıladı

Transfer sürecinin gözde ismi olan golcü futbolcu Tolgahan Nurhak, örnek bir harekete imza atarak SMA hastası olan 2 yaşındaki Destan Duru Evren'in tedavi ücretinin bir kısmını karşıladı.

Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'tan anlamlı hareket! SMA hastası Destan Duru Evren'e şifa oldu: Tedavi ücretinin bir kısmını karşıladı

Türkiye'de yerli birçok takımın yanı sıra yabancı takımların da transfer listesinde yer alan tecrübeli forvet Tolgahan Nurhak'ın hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmayı golcü oyuncu herkesin beğenisini kazanan golcü futbolcu, örnek bir harekete imza attı. 

Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'tan anlamı hareket! SMA hastası Destan Duru Evren'e şifa oldu: Tedavi ücretinin bir kısmını karşıladı

TEDAVİ MASRAFININ BİR KISMINI KARŞILADI

Tolgahan Nurhak, tedavi ücretini karşılayamadığı için ABD'ye gidemeyen 2 yaşındaki SMA hastası Destan Duru Evren'e şifa olmak için önemli bir adım attı. Golcü oyuncu, şifa bekleyen minik çocuğun tedavi ücretinin bir kısmını karşıladığını açıkladı.

{TITLE_STRIP}Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'ın talipleri artıyor! Katar ve Gürcistan takımlarının radarına girdi

Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'tan anlamı hareket! SMA hastası Destan Duru Evren'e şifa oldu: Tedavi ücretinin bir kısmını karşıladı

VATANDAŞLARI SAĞDUYULU OLMAYA ÇAĞIRDI

Golcü oyuncu bu hareketiyle takdir toplarken durumu kritik olan Destan Duru bebek için vatandaşları sağduyulu olmaya çağırdı. 

{TITLE_STRIP}Hatayspor'dan forvet transferi için önemli adım! Tolgahan Nurhak, bordo beyazlılara çok yakın

Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'tan anlamı hareket! SMA hastası Destan Duru Evren'e şifa oldu: Tedavi ücretinin bir kısmını karşıladı

Golcü oyuncu Tolgahan Nurhak'tan anlamı hareket! SMA hastası Destan Duru Evren'e şifa oldu: Tedavi ücretinin bir kısmını karşıladı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT