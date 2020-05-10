Gölcük Kaymakamı Karabulut'un Anneler Günü ziyaretleri

KOCAELİ (AA) - Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, şehit annesi, şehit eşi ile 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hamile kızını ve damadını kaybeden anneyi ziyaret ederek "Anneler Günü"nü kutladı.

Karabulut, İçişleri Bakanlığının koordinesinde organize edilen program çerçevesinde ilk ziyaretini Irak'ın kuzeyinde geçen yıl şehit düşen Volkan Tantürk'ün annesi Semiha Tantürk'e gerçekleştirdi.

Daha sonra 1997 yılında Irak’ın kuzeyinde operasyondan dönen askeri konvoya pusu sonucu şehit olan Murat İlerigelen'in eşi Çiğdem İlerigelen’i ziyaret eden Karabulut, şehit yakınlarının Anneler Günü'nü kutlayarak hediyeler verdi.

Karabulut, şehit yakınlarının ardından Değirmendere Atatürk Mahallesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hamile kızı Esra Toplucak ve damatlarını kaybeden Leyla Balsağ'ı (73) ziyaret etti.

Karabulut'a ziyaretlerinde Gölcük Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörleri Ümran Ceyhan ve Yakup Alptekin de eşlik etti.

Kaynak: AA