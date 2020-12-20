Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, koronavirüsten vefat etti
Kocaeli'nin Gölcük Müftülüğünü yapan 64 yaşındaki İlyas Öztel, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Uzun yıllar ilçemize hizmet eden muhterem hocamızdan biz razıyız, Rabbim de razı olsun.'' diyerek Öztel'in yakınlarına başsağlığı diledi.
Bir süre önce yeni tip koronavirüse yakalanan Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, virüs kaynaklı akciğer tutulumu nedeniyle Başiskele'deki özel bir hastanede 3 haftadır tedavi görüyordu. Öztel, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.
TRABZON'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Öztel'in cenazesi, bugün memleketi Trabzon'un Of ilçesinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Sivas Divriği, Artvin Hopa, Trabzon Araklı'da müftülük yapan Öztel, 11 Aralık 2017'den bu yana Gölcük Müftüsü olarak görev yapıyordu.
GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANI SEZER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öztel'e Allah'tan rahmet diledi.
"Uzun yıllar ilçemize hizmet eden muhterem hocamızdan biz razıyız, Rabbim de razı olsun. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullanan Sezer, Öztel'in yakınlarına başsağlığı diledi.