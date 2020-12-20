Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, koronavirüsten vefat etti

Bir süre önce yeni tip koronavirüse yakalanan Gölcük Müftüsü İlyas Öztel, virüs kaynaklı akciğer tutulumu nedeniyle Başiskele'deki özel bir hastanede 3 haftadır tedavi görüyordu. Öztel, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

TRABZON'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Öztel'in cenazesi, bugün memleketi Trabzon'un Of ilçesinde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Sivas Divriği, Artvin Hopa, Trabzon Araklı'da müftülük yapan Öztel, 11 Aralık 2017'den bu yana Gölcük Müftüsü olarak görev yapıyordu.

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANI SEZER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öztel'e Allah'tan rahmet diledi.

"Uzun yıllar ilçemize hizmet eden muhterem hocamızdan biz razıyız, Rabbim de razı olsun. Mekanı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullanan Sezer, Öztel'in yakınlarına başsağlığı diledi.