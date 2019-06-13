Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Gölcük kırsal mahallesinde bulunan Gölcük Ortaokulunda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Gölcük kırsal mahallesinde bulunan Gölcük Ortaokulunda Fen ve Teknoloji Öğretmeni Gülşah Köseoğlu rehberliğinde ve öğrenciler tarafından okul içerisinde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi. Fuar kapsamında öğrencilerin sunumunu gerçekleştirdikleri stantlarda beraberindekilerle birlikte incelemelerde bulunan Kaymakam Oktay öğrencileri başarılı projelerinden dolayı tebrik etti. Kaymakam Oktay, "TÜBİTAK Bilim Fuarlarında ulaşılmak istenen hedefin ilçemiz öğrencilerinin öğretim programı çerçevesinde ve kendi ilgi alanları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri ve eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunmak olduğunu dile getirip, özverili çalışmalarından ötürü Gölcük Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanvekili Tufan Gürlek ise, "Özellikle kırsal mahallerimizde okuyan öğrenci kardeşlerimizin bu şekilde gelişme kaydetmesi, merkezde olan okullardaki sistemin bu tür alanlarda da uygulanması bizleri mutlu ediyor. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Onları daha bu yaşlarda becerilerini geliştirmesi, yeteneklerini keşfetmesi çok güzel bir hadise. Emeği geçenleri tebrik ediyor, bu tür güzelliklerin devam etmesini diliyorum" sözlerine yer verdi.

Öğrencilerin yıl boyunca üzerinde çalıştığı tasarım ve projelerin yer aldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışını Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkan Vekili Tufan Gürlek, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aldemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim ışık tarafından yapıldı.

Kaynak: İHA