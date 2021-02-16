Gölcükspor- Batman Petrolspor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi

Hafta içi Kocaeli'de etkisini sürdüren kar yağışının gölgesinde Misli.com 3. Lig 3. Grup takımı Gölcükspor, ligin 21.hafta müsabakasında Batman Petrolspor'u ağırlayacaktı. Ligde oynadığı 20 maçta 25 puan toplayan Gölcükspor, 20 puanlı Batman Petrolspor'u yenip yükselişe geçmeyi hedefliyordu ancak mücadele olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. TFF'den maçın hangi gün oynanacağına dair bir bilgilendirme yapılmadı.