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Gölcükspor- Batman Petrolspor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi

Misli.com 3. Lig 3. Grup'un 21.hatfa maçında Kocaeli temsilcisi Gölcükspor'un Batman Petrolspor'u konuk edeceği mücadele kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Gölcükspor- Batman Petrolspor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi

Hafta içi Kocaeli'de etkisini sürdüren kar yağışının gölgesinde Misli.com 3. Lig 3. Grup takımı Gölcükspor, ligin 21.hafta müsabakasında Batman Petrolspor'u ağırlayacaktı. Ligde oynadığı 20 maçta 25 puan toplayan Gölcükspor, 20 puanlı Batman Petrolspor'u yenip yükselişe geçmeyi hedefliyordu ancak mücadele olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. TFF'den maçın hangi gün oynanacağına dair bir bilgilendirme yapılmadı.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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