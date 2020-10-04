Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden TFF 2.Lig'de futbol heyecanı 3.hafta oynanacak mücadelelerle sürecek. Bu kapsamda Gölcükspor, Karşıyaka'yı konuk edecek. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Gölcükspor - Karşıyaka maçı ne zaman? Saat kaçta ? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

GÖLCÜKSPOR- KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 2.Lig'in 3.haftasında oynanacak olan Gölcükspor - Karşıyaka maçı 4 Ekim Pazar günü saat 15.30'da oynanacak. Zorlu mücadele Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak. Mücadeleyi Yusuf Alper Abalı yönetecek. Abalı'ın yardımcılıklarını Fırat Olgun ve Yahya Kemal Yurtbilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Berkan Güler olacak.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ve TFF arasındaki yayın hakları anlaşması neticesinde 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Gölcükspor - Karşıyaka arasında oynanacak zorlu karşılaşma, Pazar günü saat 15.30'da Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz izlenebilecek.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com web tv|Misli.com maç izle|Misli.com indir