Gölcük'te bağ yangını
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bağlık alanda çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bağlık alanda yangın çıktı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü...
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bağlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bağlık alanda yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.
Kaynak: AA
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