Gölcük'te darbedilen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından darbedilen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye...
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından darbedilen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İhsaniye Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, 84 yaşındaki Nazmiye Beyaz'ın kapısını çalıp su istedikten sonra zorla içeri girdi.
Yaşlı kadını darbedip evde ziynet eşyası arayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Nazmiye Beyaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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