Gölcük'te "değerler eğitimi" faaliyetleri

KOCAELİ (AA) - Gölcük Milli Eğitimin Müdürlüğü değerler eğitimi kapsamında okullarda çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Gölcük Piyalepaşa İlkokulunda düzenlenen "Gelenek ve Göreneklerimiz" programına, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Gölcük Halk Eğitim Müdürü Mehmet Hafız Arvas, Okul Müdürü Ali Demir, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, veliler ve öğretmenler katıldı.

Programda konuşan Gülsuyu, değerler eğitimi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gülsuyu, şunları söyledi:

"Değerler eğitimi bizim hassas bir noktamız. Bu projemiz çok iyi tuttu. Günümüze baktığımızda tüm değerlerimizi kayıp olmuş durumda. Bunu geri kazanmak için bu projemizi gerçekleştirdik. Bu proje sadece bizim değil tüm dünyanın projesidir. Ben çok araştırıyorum. Bakın Japonya donattığı teknolojiyle değerleri bir bir kayıp olduğu fark edince değerler eğitimine ağırlık verdi. Bu projemizi çocuklarımızla uygulamalı olarak öğrenmeye çalışacağız."

Okul Müdürü Ali Demir de değerler eğitimi kapsamında öğrencilerin etkinlik hazırladığını belirterek, "Amaç geleneğimizi ve göreneklerimizi geri kazanmak veya unutmamak. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda çocuklarımız geleneklerimizi öğrenip yaşatacak." dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından Hacivat Karagöz oyunu ile çeşitli gösteriler sahnelendi, veliler tarafından hamur açma ve ekmek pişirme sahnesi canlandırıldı.

Ayrıca okulda tarihi kapların ve giysilerin bulunduğu sergi açıldı.

Kaynak: AA