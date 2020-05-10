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Gölcük'te iki tırın çarpıştığı kazada hasar oluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Azarbeycan'a giden B 50 ZAF plakalı Süleyman S. yönetimindeki tır ile Yüksel B. idaresindeki 34 PJ 2935 plakalı tır, D-130 kara yolu Halıdere Mahallesi mevkisinde çarpıştı.Kazada...

Gölcük'te iki tırın çarpıştığı kazada hasar oluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Azarbeycan'a giden B 50 ZAF plakalı Süleyman S. yönetimindeki tır ile Yüksel B. idaresindeki 34 PJ 2935 plakalı tır, D-130 kara yolu Halıdere Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada tırlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA




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