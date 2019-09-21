Gölcük'te inşaat halindeki binanın tavanı çöktü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uzun bir süre atıl vaziyette kaldıktan sonra yarım kalan inşaatına yeniden başlanan binanın tavanı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi 11. Sokak'ta bulunan ve uzun bir süre atıl vaziyette kalmasının ardından yarım kalan inşaatına geçen hafta yeniden başlanan 3 katlı binanın tavanı sabah saatlerinde çöktü.

Çökme sırasında çıkan gürültü nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar, söz konusu binanın tavanının çöktüğünü görünce durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gölcük Belediyesi zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gölcük Belediyesi Yapı Denetim Müdürü Vedat Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Söz konusu bina çok eski bir binadır. Bir inşaat firması tarafından izinsiz olarak onarımı yapılıyordu. Biz yapılan binanın çok eski ve bu bina onarımla güçlenemez raporunu yazarak geçen hafta binayı mühürlemiştik." ifadelerini kullandı.





Kaynak: AA