Gölcük'te iş yeri yangını KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Değirmendere Dörtyol mevkisinde bir ekmek fırınında yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.Elektrik kontağından çıktığı...

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Değirmendere Dörtyol mevkisinde bir ekmek fırınında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, fırında hasara neden oldu.

Kaynak: AA



