Gölcük'te öğrenciye okul kantininde su yerine sıvı temizlik malzemesi verildiği iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir öğrenciye, okul kantininde su yerine sıvı temizlik malzemesi verildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldığı bildirildi.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, yaptığı açıklamada, yaşanan olayla ilgili idari incelemelerin devam ettiğini belirterek, "İdari incelemenin sonucunda, gerektiğinde soruşturma başlatılacaktır." dedi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu ise İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de konuyla ilgili inceleme başlattığını bildirerek, "Kantinde, pet şişeden su içmek isteyen öğrencimiz, tadı ve kokusundan su olmadığını anlayınca yutmadan dışarı tükürmüş. Olaydan hemen sonra öğrencimiz, tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencimizin sağlık durumu iyi ve şu an evde." ifadesini kullandı.









Kaynak: AA