Gölcük'te su borusu patladı

KOCAELİ (AA) - Gölcük ilçesinde Merkez Mahallesi Meraşal Fevzi Çakmak Caddesi mevkisinde içme suyu şebeke borusu patladı.

Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, yaptığı açıklamada, cadde altından geçen içme suyu ana arter borusunun patladığını belirtti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiğini belirten Ormancıoğlu, "Olay yerine İSU yetkilileri intikal ederek suyu kestiler ve gerekli onarımı yaparak sıkıntıyı çözecekler." dedi.

Kaynak: AA