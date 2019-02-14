Gölcük'te tersane emeklilerine tören
KOCAELİ (AA) - Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi tarafından Gölcük Tersanesi'nden emekli olan 68 işçi için tören gerçekleştirildi.Sendika binasında...
KOCAELİ (AA) - Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi tarafından Gölcük Tersanesi'nden emekli olan 68 işçi için tören gerçekleştirildi.
Sendika binasında düzenlenen törende konuşan Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, vatan-millet sevdasıyla çalışan arkadaşların emeklilik kararı almasının zor olduğunu söyledi.
Emeklilere vakitlerini iyi geçirme tavsiyesinde bulunan Yıldız, katılımcılara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından sendika tarafından hazırlanan hediyeler işçilere takdim edildi.
Kaynak: AA
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