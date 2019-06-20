Gölde elektro şok cihazıyla balık avına 60 bin lira ceza

KONYA'da Beyşehir Gölü'nde elektro şok cihazıyla balık avlayan H.Y.'ye, "Biyolojik dengeyi tahrip ettiği" gerekçesiyle 60 bin 163 lira idari para cezası uygulandı.

Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri Beyşehir Gölü'nün Kıyıkdede Mahallesi kıyısında yaptığı kontrolde, sazlık alanda iki kişinin teknede elektro şok cihazıyla balık avladığını gördü. Jandarmayı fark eden avcılardan biri kaçarken H.Y., suçüstü yakalandı. Elektro şok cihazı, akü ve bağlantı kabloları ile avladığı 25 kilo sazan ve 6 kilo yavru levreğe el koyuldu.

H.Y.'yi milli park sahasında Beyşehir Gölü'nde elektro şok cihazıyla balık avlayıp, "Biyolojik dengeyi tahrip ettiği" gerekçesiyle Tarım ve Orman Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından 60 bin 163 lira idari para cezası uygulandı.

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DHA