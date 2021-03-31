Goldman Sachs'tan ses getiren Bitcoin hamlesi!

CNBC’nin haberine göre, Goldman Sachs Bitcoin ve diğer dijital varlıklarında içerisinde bulunduğu kapsamlı bir varlık spektrumunda da müşterilerine hizmet vermeyi planlıyor.

CNBC, Goldman Sachs şirketinde dijital varlıklar küresel genel müdürü olarak göreve getirilen Mary Rich’in terfi notunu görmesinin ardından bunun, Goldman ve Morgan Stanley gibi dünyaca ünlü bankaların müşterilerinin yakın dönemde yeni gelişmeye başlayan varlık sınıflarına erişimi olacağı anlamına geldiğini duyurdu.

BİTCOİN 60 BİNE DAYANDI

Bitcoin, gün içerisinde 60 bin dolara kadar yükseldikten sonra hızlı bir şekilde gerileyerek dalgalı seyrine devam etti. Son bir yıldır en çok kazandıran varlıklardan biri olan Bitcoin, dalgalı seyrine devam ediyor. Bloomberg Galaxy Kripto Endeksi bugün yüzde 1,66 aşağıda.

Banka'nın teklif edeceği Bitcoin yatırım fonunun Morgan Stanley'in uygulamayı planladığı fona benzeyeceğini dile getiren Mary Rich, "7-24 işlem gören varlık sınıflarına yatırım yapma sistemine benzer bir sistem olacak" ifadelerini kullandı. ​​​​​​​