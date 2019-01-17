Göle dönen köyde hasar tespit çalışması başlatıldı

Hatay'da etkili olan sağanak yağışlar ve açılan baraj kapakları nedeniyle sular altında kalan Aşağıoba Mahallesi'nde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Amik Ovası üzerinde bulunan Aşağıoba Mahallesi, sağanak yağış ve baraj kapaklarının açılmasıyla sular altında kaldı. Suyun geldiği noktaya kurulan bentin yıkılmasıyla mahalledeki suyun seviyesi artarak, mahalle meydanında bulunan ev ve ahırlara kadar ulaştı.

Mahallede yaşayan vatandaşlar kendi imkanları ile ahırlarda bulunan çok sayıda hayvan telef oldu. Köylüler,büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının bazılarını telef olmaktan kurtardı.

Sular altında kalan Aşağıoba Mahallesinde çiftçilik yaptığını belirten Kemal Çeller, baraj kapaklanının açılmasıyla mahallelerinin sular altında kaldığını, hayvanlarının çoğunun telef olduğunu söyledi. Çeller, "10 gündür evlerimize giremiyoruz su baskınları sebebiyle yakacak odun ve kömürümüz kalmadı. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Mahallemizde hastalara bakamıyoruz diyaliz hastaları tedaviye gidemiyor" dedi.

15 gündür mahallelerinin sular altında olduğunu belirten Recep Gezen,"Su baskınlarından dolayı hayvanlarımız ölmüş. Hasar tespit çalışması yapılıyor. Bizlere hiç bir devlet yetkilisi yardım etmedi. Dün gece mahallemizdeki set patladı geceden buyana uykusuz sokakta yaşıyoruz. Ben kış ayında nereye taşıyayım, devletimiz bizlere yardımcı olsun istiyorum" diye konuştu.

Hayvanların telef olduğu, eşyalarında sular altında kaldığı mahallede, ekipler tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İHA