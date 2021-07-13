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  3. Göle düşen kadın, çocuklarının gözü önünde çırpınarak can verdi!

Göle düşen kadın, çocuklarının gözü önünde çırpınarak can verdi!

Aydın'da yaşanan olayda çocukları ile pikniğe giden kadın, dengesini kaybederek göle düştü. Talihsiz kadının iki çocuğu boğulan annelerine yardım getirmek için çığlık atarak seslerini duyurmaya çalıştı.

Göle düşen kadın, çocuklarının gözü önünde çırpınarak can verdi!

Aydın'da ailesi ile pikniğe giden kadın dengesini kaybederek göle düştü. Annelerinin boğulduğunu gören çocuklar bağırarak yardım istedi ama olay yerine gelen ekipler talihsiz kadının cansız bedenini buldu.

GÖLET KENARINDA PİKNİĞE GİTMİŞLERDİ

Aydın'da yaşanan kahreden olayda, bir anne çocuklarının gözü önünde boğularak can verdi. Nazilli'ye bağlı Karaçay Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Emine Bulut (46),  komşularıyla birlikte Güvendik Mahallesi'nde pikniğe gitti. İddialara göre talihsiz kadın  gölet kenarında yemek hazırlarken dengesini kaybederek suya düştü. Göle düşen kadının 16 ve 14 yaşındaki iki kızı, çığlık atarak yardım istedi.

Göle düşen kadın, çocuklarının gözü önünde çırpınarak can verdi!

Çığlık seslerini duyan komşular, 112 acil sağlık ekiplerinden destek istedi. Alınan ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AKUT ve Muğla Emniyet Müdürlüğü su altı dalgıçları Emine Bulut'un cansız bedenine 15 saat sonra ulaştı.

Göle düşen kadın, çocuklarının gözü önünde çırpınarak can verdi!

28 metre derinlikte bulunan Bulut'un cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.  Emine Bulut, Çeşmebaşı Camisi'nde kılınan ikindi namazının ardından Eyriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Göle düşen kadın, çocuklarının gözü önünde çırpınarak can verdi! Göle düşen kadın, çocuklarının gözü önünde çırpınarak can verdi!

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