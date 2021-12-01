Gölete düşen topu almak isterken elektrik akımına kapılmıştı! Genç futbolcunun feci ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı!

İngiltere'nin Fylde ilçesindeki Wesham'da bulunan ve İngiliz futbolunun altıncı kademesi olan National League North'da yarışan profesyonel bir dernek futbol kulübünde forma giyen 17 yaşındaki genç futbolcu Luke Bennett, geçtiğimiz aylarda gölete düşen bir futbol topunu almak isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Genç futbolcunun ölümü ile ilgili mahkeme süreci devam ederken Benett'in aslında kablolara dokunmadığı anlaşıldı.

ASLINDA KABLOLARA DOKUNMAMIŞ

6 Mart Cumartesi akşamı meydana gelen olayda Bennett, Chorley'deki Euxton Villa FC'de futbol oynuyordu. Luke'un ailesini temsil eden avukat Bayan Allen, ailenin olayın meydana gelmesiyle ilgili "birkaç şüphesi" olduğunu söyledi. Avukat Allen, "Doğrudan temas olmadığı için tellerin dışında da elektrik bulunduğuyla ilgili bir konu var" dedi.

AİLENİN ELEKTRİKLE İLGİLİ ŞÜPHESİ VAR

Allen, "Bennett'in ailesi anlaşılır bir şekilde olaya bunun yol açıp açmadığını ve elektriğin nasıl gittiğini soruyor. Aile, Electricity North West'in bu konuda yardımcı olup olamayacağını merak etti ve ortaya çıkan kanıtlar kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için yardımcı olacak" dedi.

"GÜVENLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORLAR"

Olaydan sonra bölgenin düzenlemeye gittiğinin belirten Allen, "Bayan Bennett, olayın ardından kabloların değişmiş olabileceğinden de şüpheleniyor. Olayın gerçekleşmesinden sonra burada bir düzenleme yapıldığı fark ediliyor. Ayrıca sitenin güvenliği hakkında konuşulabilir mi diye merak ediyorlar çünkü güvenli olduğunu düşünmüyorlar." ifadelerini kullandı.

Salı günü Preston Coroner's Court'ta yapılan ön soruşturma incelemesinde, genç çocuğun ölümüyle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmışyı. Duruşmada, kaza mahalline ulaşımda gecikmeler olduğu öğrenildi. Tamamlanıp tamamlanmadığı bilinmemekle birlikte, bir Sağlık ve Güvenlik Kurumu soruşturmasının da başlatıldığı duyuruldu.