Gölete giren gençten acı haber! Serinlemek isterken canından oldu

Konya’da gençlerin gölet macerası faciayla sonuçlandı. Serinlemek amacıyla gölete giren 3 gençten biri arkadaşlarının gözü önünde boğularak can verdi.

GENÇLERİN MACERASI, FACİAYLA SONUÇLANDI

Merkez Selçuklu ilçesindeki Manas Göleti'nde yaşanan olayda 3 genç serinlemek amacıyla gölete girdi. Gençlerden 23 yaşındaki Cumali Karagöz, boğularak can verdi. Talihsiz gencin cansız bedenini itfaiye dalgıçları çıkardı.

Alınan bilgilere göre iki arkadaşıyla birlikte serinlemek için gölete giren Cumali Karagöz, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya giren ekipler, kısa sürede Karagöz'ün cansız bedenini bularak çıkardı. Karagöz'ün cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

