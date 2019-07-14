Gölete giren iki arkadaştan biri kurtuldu, diğer kayboldu

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren Bedirhan Baytamur (17) kayboldu, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Osman Doruk (17) ise sudan çıkmayı başardı. Kayıp genç için arama çalışiması başlatıldı.

Olay, saat 15ç00 sıralarında Keklit ilçesi Örenbel Köyü'nde meydana geldi. Bedirhan Baytamur ile Osman Doruk adlı arkadaşlar serinlemek için baraj göletine girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Osman Doruk sudan çıkmayı başardı, Bedirhan Baytamur ise kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erzurum'dan gelen AFAD'a ait dalgıç ekipleri gölde kaybolan Bedirhan Baytamur'u arama çalışması başlattı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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DHA