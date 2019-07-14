Gölete giren iki arkadaştan biri kurtuldu, diğeri boğuldu (2)
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde serinlemek için girdiği baraj göletinde kaybolan Bedirhan Baytamur'un (17) yapılan arama sonucu 3 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı.
GÖLETTE CESEDİNE ULAŞILDI
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde serinlemek için girdiği baraj göletinde kaybolan Bedirhan Baytamur'un (17) yapılan arama sonucu 3 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıç ekiplerince çıkarılan Baytamur'un cansız bedeni otopsi için Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baytamur'un Kelkit Sağlık Meslek Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
DHA
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