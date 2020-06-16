Gölette balık avlayacaktı! Sudan cansız bedeni çıkarıldı

Manisa'da saat 11.30 civarlarında Sevişler Baraj Göleti'ne arkadaşlarıyla balık avlamaya giden adam, dengesini kaybedip göle düştü. Suda boğularak can veren adamın cesedini, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine ekipler çıkardı.

Eskişehir'den bir grup arkadaşıyla Soma ilçesindeki Sevişler Baraj göletine kamp yapmak ve balık tutmak için gelen Mehmet Akif B. (60) dün gece çadırına girerek uyudu. Arkadaşları sabah uyandıklarında Mehmet Akif B.'yi çadırında bulamayınca etrafı aramaya çıktı. Mehmet Akif B.'yi kıyıda suyun yüzeyinde hareketsiz halde gören arkadaşları, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.