Golf sopa ve top taşıyıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Golf sopa ve top taşıyıcısı görev tanımı nedir, Golf sopa ve top taşıyıcısı ne iş yapar, Golf sopa ve top taşıyıcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Golf sopa ve top taşıyıcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Golf sopa ve top taşıyıcısı Tanımı;

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Golf sopa ve top taşıyıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Golf sopa ve top taşıyıcısı Maaşları

Golf sopa ve top taşıyıcısı maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Golf sopa ve top taşıyıcısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Golf sopa ve top taşıyıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9621.12

Meslek Adı :

Golf sopa ve top taşıyıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Hizmet Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Kuryeler, Paket Dağıtıcıları Ve Bavul Taşıyıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Golf sopa ve top taşıyıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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