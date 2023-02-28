Golib Gaybullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Golib Gaybullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Golib Gaybullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Golib Gaybullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Golib Gaybullaev 22 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Голиб Гайбуллаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Golib Gaybullaev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT agency yapmaktadır. Golib Gaybullaev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına - tarihinde katılmıştır. Golib Gaybullaev'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Golib Gaybullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Golib Gaybullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Golib Gaybullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Golib Gaybullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Golib Gaybullaev şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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