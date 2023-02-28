Golibbek Sariboev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Golibbek Sariboev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Golibbek Sariboev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Golibbek Sariboev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Golibbek Sariboev 5 Aralık 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Golibbek Sariboev Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Golibbek Sariboev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Golibbek Sariboev'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Golibbek Sariboev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Golibbek Sariboev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Golibbek Sariboev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Golibbek Sariboev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FK Turon

1 Şubat 2021 yılında Dinamo

31 Aralık 2021 yılında FK Turon

Golibbek Sariboev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Golibbek Sariboev şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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