Göller Yaylasında çocuklar doyası eğlendi

Yüreğir Belediyesi tarafından başlatılan "Akşam Çayı Buluşması" çerçevesinde Göller Yaylasında çocuklar atlıkarınca, palyaço ve yüz boyama etkinliklerinde doyasıya eğlendi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, hafta sonu Kozan Göller Yaylası'nda vatandaşlarla buluştu. Yüreğir Belediyesi'nin "Akşam Çayı Buluşmaları" etkinliğinde yayla sakinleri ile kucaklaşan Kocaispir'e ilgi oldukça yoğundu.

Kocaispir'in geçen yıl başlattığı 2Akşam Çayı Buluşmaları" etkinliğinin bu haftaki adresi Kozan Göller Yaylası oldu. Etkinliğe katılmak üzere yaylaya giden Başkan Kocaispir, önce esnafı ziyaret ederek "hayırlı işler" temennisinde bulundu. Yayla sakinlerinin coşkuyla karşılayıp yoğun ilgi gösterdiği Başkan Kocaispir, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Kocaispir daha sonra pazar alanında düzenlenen etkinliğe katıldı. Çay, tatlı ve ikramlarla başlayan programda ilk olarak halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocuklar unutulmadı. Atlıkarınca, palyaço, yüz boyama etkinlikleri ile doyasıya eğlenen çocuklara patlamış mısır, elmalı şeker, pamuk şeker ve şerbet ikram edildi.

Burada yaptığı konuşmada Kozan Göller Yaylası'na ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyleyen Kocaispir, yayla sakinlerine gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)