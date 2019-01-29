Gölmarmara’nın Levent Caddesi yenileniyor

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapısı yenilenen Levent Caddesi'nde kilit parke taşı ve kaldırım düzenleme çalışması başlatıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Levent Caddesi'nde, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından üst yapı çalışmalarına hızla başlanıldı. Cadde boyunca kilit parke taşının döşeneceği ve kaldırım düzenlemesinin yapılacağı alanda Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Cülen de incelemelerde bulundu. Manisa genelinde vatandaşların mutluluğu için çalışmalar yürüttüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Gölmarmara ilçemizde de gerek MASKİ Genel Müdürlüğümüz, gerek büyükşehir belediyemiz yoğun bir çalışma içerisinde. Gece, gündüz, yağmur, çamur demeden bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalarımız arasında Levent Caddesi'nin altyapı çalışmalarını tamamladık. Altyapı çalışmaları biter bitmez de hızla üst yapı çalışmalarına geçtik. Kilit parke döşemesiyle, kaldırım düzenlemesiyle Levent Caddesi, yepyeni bir görünüm kazanacak. Kısa sürede inşallah bu çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz. İlçemiz sakinlerine hayırlı olsun diyor, tüm Gölmarmaralı hemşehrilerimi sevgiyle selamlıyorum" dedi.

Kaynak: İHA