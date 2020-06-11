Gölmarmara’ya prestij caddesi yapılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği Gölmarmara'da ilçeye yakışır bir prestij caddesi kazandıracaklarını müjdeledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla harekete geçildiğini aktaran Öztozlu, Atatürk Bulvarı'nın Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından onaylanan projesi ile prestij cadde olacağını dile getirdi.

İl genelinde vatandaşların ihtiyaç duydukları yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesine yeni bir prestij cadde projesi daha kazandırmak için harekete geçti. Bu kapsamda ilçedeki Atatürk Bulvarı da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun onayladığı proje ile prestij caddesi olacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da bu kapsamda cadde üzerinde incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında Öztozlu'ya Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Gölmarmara Muhtarlık İşleri Sorumlusu Kağan Tunçelli de eşlik etti.

Anıtlar Yüksek Kurulu, projeyi onayladı

Atatürk Bulvarı üzerindeki incelemeler sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, uygulanacak proje hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal etkinliklerin yapılabileceği, peyzajı ve aydınlatmaları ile ilçeye 7/24 yaşayan bir alan kazandıracaklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Atatürk Bulvarı 310 metre uzunluğunda 24 metre genişliğinde bir bulvarımız. Atatürk Heykeli olmasından dolayı burası için hazırladığımız projeyi Anıtlar Yüksek Kurulu'na sunduk. Anıtlar Yüksek Kurulu da projemizi onayladı. Kaymakamlık ve yerel halkın isteklerini göz önüne alarak, buradaki yeşil alanı arttıracağız. Konserlerin, toplantıların, sosyal faaliyetlerin yapılabileceği bir alan kazandıracağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda peyzajı, aydınlatmaları, kaldırımları ile gerçekten ilçemize yakışır bir prestij proje kazandıracağız. Biz de bu noktada bulvarın mevcut halini incelemek istedim. İvedi bir şekilde yapım ihalesine çıkarak, burayı da başlatacağız. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA