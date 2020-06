Gölpazarı Gıda İhtisas OSB istihdam imkânları oluşturacak önemli bir yatırım

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik ve ilçelerinin sanayileşmesi ve ekonomisinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Gölpazarı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısına katıldı ve ilçede çeşitli incelemelerde bulundu.

Vali Bilal Şentürk başkanlığında Gölpazarı Öğretmenevinde, Kaymakam Muhammet Emre Canpolat, Belediye Başkanı Hayri Süer, ilgili daire müdürleri ve kurumlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı peyzaj mimarlarının katıldığı toplantıda, Gölpazarı Gıda İhtisas OSB yer seçim çalışmaları ile görüş ve öneriler değerlendirildi.

Yapılan toplantının ardından Vali Bilal Şentürk, "Bilecik bir taraftan sanayi, bir taraftan tarım, bir taraftan tarih, diğer yandan doğasıyla ülkemizin bütün güzelliklerinin en güzel örneklerinin olduğu bir il. Konum itibariyle Türkiye'nin çok stratejik bir noktasında bulunuyoruz. Ülkenin her noktasına rahatlıkla ulaşılabilen, çok özellikli bir kentiz. Bu yönüyle ilimizi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına hazırlıklı olalım istiyoruz. Özellikle İstanbul gibi, ülkemizin ekonomide, sanayide, her alanda en büyük dünya kenti olan bir bölgede yoğunlaşan sanayinin dışarıya açılma ihtiyacı olacağını değerlendirerek, hazırlıklarımızı yapalım istedik. Bilecik'te aktif 6 OSB var. 7'ncisinin de kamulaştırma işlemleri devam ediyor. İnşallah Gölpazarı ilçemizde 8'ncisini özellikle gıda üzerine yoğunlaşan bir OSB kurulması noktasında gayretlerimiz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez "in de çok büyük destekleri var, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu işi hep birlikte sahiplenerek, insanlarımızın bulunduğu memlekette kalmalarını sağlayacak, istihdam imkânları oluşturacak önemli bir yatırım söz konusudur." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı peyzaj mimarlarının yer seçimi konusunda yaptığı sunumun ardından alınan kararların imzalanmasıyla sona eren toplantı sonrası Vali Bilal Şentürk ve Kaymakam Canpolat ile beraberindekiler, Çımışkı köyünde faaliyet gösteren süt işleme tesislerinde incelemede bulunarak, işletme sahibi Mehmet Mazmanoğlu'ndan bilgi aldı.

Daha sonra Çımışkı köyünde kiraz üreticileriyle bir araya gelen, Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) prensipleri çerçevesinde üretim yapan üreticilere "Entegre ve Kontrollü Ürün" sertifikalarını veren Vali Şentürk, üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu. Karaahmetler köyünde 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi" projesi kapsamında hayvancılık yapan Adnan Çınar'ın işletmesinde incelemede bulunan Vali Bilal Şentürk, gençlere örnek olan Çınar'ı tebrik ederek, "İlimizin her alanda kalkınmasını istediğimiz gibi özelliklede tarımda ve hayvancılıkta da potansiyelinin en iyi şekilde kullanılmasını istiyoruz. İlgi çok önemli. İşini bilerek yapan insanların başarılı olacağını biliyoruz. Burada, kitabi bilginin yanında, zirai bilginin de ihtiyaç olduğunu, yaparak öğrenildiğini görüyoruz. Genç çiftimiz proje kapsamında 6 adet buzağıdan 13 büyükbaş hayvan elde etmiş. Kendisini tebrik ediyorum. Benzer örneklerin artmasını istiyoruz." diye konuştu.

'Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında dikilen ceviz bahçesini; Kaymakam Muhammet Emre Canpolat, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte gezerek bilgi alan Vali Bilal Şentürk daha sonra beraberindekilerle, Küçükyenice köyünde mantar üretimi yapan tesislerde incelemede bulundu.

