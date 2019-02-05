Gölpazarı'nda ev yangını
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, köy konağında çıkan yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde...
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, köy konağında çıkan yangında ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Karaağaç köyüne ait köy konağında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tek katlı ahşap bina kullanılmaz hale geldi.
Yapılan incelemenin ardından yangının elektrik prizinden kaynaklandığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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