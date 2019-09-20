Gölpazarı’nda gaziler unutulmadı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

İlçe Kaymakamlığı tarafından Gaziler Günü dolayısıyla ilçede düzenlenen törenler Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kaçmaz'ın günün anlam ve konuşmaları ile devam etti. Kaymakam İbrahim Güneş'in gazilerle hoş ve samimi davranışları gözden kaçmazken günün sonunda gaziler yemek programında bir araya geldi.

Kaynak: İHA