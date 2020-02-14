Gölpazarı’nda "Huzurlu aile, mutlu çocuk" konferansı

BİLECİK (AA) - Gölpazarı İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen "Huzurlu Aile, Mutlu Çocuk" konulu konferans Müftülük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Tarihçi ve araştırmacı-yazar Mustafa Turan, buradaki konuşmasında, ailenin Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Ailenin çökmesi durumunda din, ahlak ve maneviyatın elden gideceğini aktaran Turan, şöyle konuştu:

"Aile toplumun temeli ve toplumun kalbidir. Elimizde Kur'an ve sünnet gibi bir nimet varken bizim aile sorunlarını yaşamamız çok üzüntü verici. Ailenin temel elementleri eşlerdir. Tıpkı oksijen ve hidrojenin birleşerek suyu oluşturduğu gibi kadın ve erkek de aileyi oluşturur. Aile insan varlığının devamının kaynağıdır."

Turan, kadın ve erkeğin eş olduğunu, eşit olmadığını vurgulayarak, her iki tarafında da farklı görev ve sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Program sonunda Belediye Başkanı Hayri Suer, Turan'a üzerinde İstiklal Marşı'nın yazılı olduğu bir tablo hediye etti.

Konferansa, Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, İlçe Müftüsü Harun Aydoğdu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA