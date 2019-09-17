Gölpazarı'nda iki katlı ahşap ev yandı BİLECİK (AA) - Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yangın çıkan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. İsmetpaşa Mahallesi Şeftali Sokağı'nda Emine Etike’ye ait kullanılmayan iki katlı ahşap binada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen...

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde yangın çıkan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. İsmetpaşa Mahallesi Şeftali Sokağı'nda Emine Etike’ye ait kullanılmayan iki katlı ahşap binada henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Söz konusu evin kullanılmaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA



