Gölpazarı'nda trafik kazası: 1 yaralı
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Müge Kiraz (26) yönetimindeki 51 BC 427 plakalı otomobil, Gölpazarı-Bilecik karayolu Beşevler Köyü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Kazada...
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Müge Kiraz (26) yönetimindeki 51 BC 427 plakalı otomobil, Gölpazarı-Bilecik karayolu Beşevler Köyü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan Kiraz, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Gölpazarı Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT