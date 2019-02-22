Gölpazarı'ndaki kazada yaralanan sürücü hastanede öldü
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 76 yaşındaki Muhittin Yağcı, tedavi gördüğü...
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 6 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 76 yaşındaki Muhittin Yağcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gölpazarı Devlet Hastanesi'nden Yalova Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yağcı, müdahalelere rağmen olaydan 16 gün sonra yaşamını yitirdi.
Gölpazarı-Yenipazar kara yolunun 4. kilometresinde Ali Beşik (65) yönetimindeki 26 FN 994 plakalı otomobil ile Muhittin Yağcı'nın kullandığı 11 SG 039 plakalı otomobil çarpışmış, Yağcı ağır yaralanmıştı.
Kaynak: AA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.